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İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da hafta sonu etkili olan kar yağışının yerini yağmura bırakmasının ardından haftanın ilk gününde E-5 karayolunda sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının yerini yağmura bırakmasının ardından haftanın ilk gününde E-5 karayolunda sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu yaşandı.


İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Etkili olan yağmurla birlikte kent genelindeki karlar erirken, haftanın ilk gününde sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu oluştu.


Okulların tatil olması nedeniyle servis araçları trafiğe çıkmazken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar Cevizlibağ metrobüs durağında trafik yoğunluğu oluşturdu.

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