İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 53 hükümlü şahıs yakalandı

Düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 53 hükümlü şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar çerçevesinde İstanbul genelinde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında M. A.T. 20 yıl öldürme suçundan, A.K. 15 Yıl Öldürme B. Ö.12 Yıl 6 ay yaralama M. O. 11 yıl 8 ay yağma H. G.10 yıl 10 ay hırsızlık, Y. İ. 10 yıl 3 ay hırsızlık, E.G. 10 yıl öldürme B.G. 10 yıl öldürme, O.K., 10 Yıl öldürme S.Ş. 10 yıl çocuğun cinsel istismarı suçlarının da bulunduğu toplam 53 hükümlü şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.