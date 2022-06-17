İstanbul'da hareketli anlar: Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı

Sarıyer'de sokak ortasında oğluyla tartıştığı sırada sinirlerine hakim olamayan şahıs, küfürler savurarak etrafa saldırdı. Olay yerine gelerek şahsı korkutmak amaçlı silah çeken polis, saldırganı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cevat Ç. İsimli şahsı daha öncenden henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu oğlu Ufuk Ç. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Cevat Ç., aracında bulunan sopayı eline alarak tehditler savurup etrafa saldırdı. Cevat Ç.'yi sakinleştirmek isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.

Korkutmak için silah çeken polis, şahsı biber gazıyla etkisiz hale getirdi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cevat Ç.'yi sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Cevat Ç.'nin saldırgan tutumlarının sürdürmesi üzerine polis, şahsı korkutmak için silah çekti. Yanında bulunan polis ise bu sırada biber gazıyla Cevat Ç.'yi etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri tarafından kontrol altına alınan Cevat Ç., polis aracına alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Oğlu babasından şikayetçi oldu

Yaşanan olayın ardından saldırgan şahsın oğlu Ufuk Ç., polise ifade vererek şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, baba ve oğlunu Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine teslim etti. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.