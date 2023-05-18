İstanbul'da hasta bebeğin parasını çalan vicdansız hırsız serbest bırakıldı

Şişli'de hasta bebeğinin tedavisi için para toplanan yardım kutusunu motosikletle çalıp kaçarken merdivenlerden düşünce vatandaşlar ve bebeğin babası tarafından yakalanarak dövülen hırsız, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli Perpa Ticaret Merkezi önünde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, ölümcül hastalığa yakalanan 2 yaşındaki Abdullah Sezer'in babası Nedim Sezer, çocuğunun tedavisi için gerekli olan 1 milyon 817 bin 637 doları (yaklaşık 35 milyon 859 bin 251 lira) toplayabilmek için İstanbul Valiliğinin izniyle yardım standı açmıştı.

Hasta bebeğin yardım parasını çalmıştı

Baba Sezer, vatandaşlardan yardım beklediği esnada 34 CHA 563 plakalı motosikletle gelen kasklı bir şahıs, standın üstünde duran yardım kutusunu çalıp kaçmaya başlamıştı. Birkaç metre ilerleyen şahıs, Perpa Ticaret Merkezi'nin girişindeki merdivenlerden düşmüştü. Babanın da peşinden koştuğu hırsızın kaçmasına vatandaşlar izin vermemişti.

Hırsıza meydan dayağı atılmıştı

Ardından da hırsıza, hem bebeğin babası hem de vatandaşlar tarafından tekme ve yumrukla meydan dayağı atılmıştı. Yakalanan şahsın, “kızım için yaptım” ve pişkin halde “su verin” dediği duyulurken, yaşananlar ise kameralara anbean yansımıştı. Babanın paramparça olan yardım kutusundaki paraları geri almasının ardından vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

Şişli polisi ters kelepçeyle gözaltına almıştı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Ertuğrul Tekin B. isimli şahsı ters kelepçe yaparak gözaltına almıştı. Polisin yaptığı incelemede şahsın kullandığı motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edilmişti. Ayrıca şahsın, kuzeninin kimliğini kullandığı ve polis ekiplerine onu verdiği öğrenilmişti. Şahsın evli olmadığı ve çocuğunun bulunmadığı da ortaya çıkmıştı.

Vicdansız hırsız serbest bırakıldı

Öte yandan baba Nedim Sezer'in Feriköy Polis Merkezi Amirliği'nde şikayetçi olması üzerine hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürülen Ertuğrul Tekin B.'nin ifadesi alınarak “açıktan hırsızlık”, “motosiklet hırsızlığı” ve “başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması” suçlarından adli işlem yapıldı. Çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.