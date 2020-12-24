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İstanbul'da hava destekli “Yeditepe Huzur” uygulaması yapıldı

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Helikopter destekli uygulamada narkotik köpeği “Kanıt” da arama yaptı.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 13.00'ten itibaren il genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada en işlek caddelere uygulama noktaları kuruldu. Uygulama yapan polis ekipleri şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde kontrollerini gerçekleştirdi.


Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Narkotik köpekleri de araçlar üzerinde uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Asayiş veya trafik yönünden kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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