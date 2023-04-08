İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

Taksim'deki uygulama noktasında bir kişiye 8 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde asayiş ve güvenin sağlanması için Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Bu yıl 13'üncüsü yapılan uygulamada, birçok noktada emniyet güçleri hazır bulundu. Uygulamanın gerçekleştiği yerlerden biri olan Taksim'de de yoldan geçen araçlar tek tek durdurularak didik didik arandı.

Motosikletliye ceza kesildi

Uygulamaya takılan bir motosikletlinin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Bunun üzerine bu kişiye 8 bin TL, motosiklet sahibine de 8 TL olmak üzere toplam 16 TL ceza kesildi.

Kent genelinde uygulamaların devam edeceği öğrenildi.