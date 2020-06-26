İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’dan görevi devralan yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın koordinesinde il genelinde helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan görevi devralan yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde il genelinde helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Mustafa Çalışkan'dan devralan yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş koordinesinde il genelinde Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan bu uygulamaya İstanbul genelinde 5 bin personel katıldı. Trafik, asayiş ve motosikletli polis ekiplerinin yanı sıra yapılan yeni düzenleme ile birlikte gece kartalları da ilk defa asayiş ekipleriyle uygulamaya katıldı. Uygulamaya havadan polis helikopteri ve narkotik köpeği de destek verdi. Uygulamada sürücülerin evraklarını inceleyen ve GBT sorgulaması yapan ekipler, vatandaşlara salgın nedeniyle maske kullanımına da dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Aynı zamanda umuma açık yerlerin denetimleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalar ve pandemi yasakları ile ilgili çalışmalar yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.