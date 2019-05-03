İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' Uygulaması

İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Denetimler kapsamında uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 1 adet silah bulunurken, uygulamada şüpheli görünen araçlar üzerinde narkotik köpeği tarafından detaylı arama yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerinde 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Aramalar esnasında 1 araçta silah bulundu

Beşiktaş'taki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 1 adet silah bulundu. Polis ekipleri tarafından incelenen silah araç sahibi ile birlikte karakola götürüldü. Uygulamada şüpheli görünen araçlarda narkotik köpekleri ile birlikte arama yapılırken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.