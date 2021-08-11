İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında deniz polisleri de boğazdaki gemileri tek tek kontrol etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede 306 noktada helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Narkotik köpekleri de şüpheli araçlarda arama yaptı.

Deniz polisi de Boğaz'daki gemileri denetledi

Uygulamaya sahil şeridi olan ilçelerde deniz polisi ekipleri de katıldı. Deniz polisi ekipleri denize açılarak yolcu gemileri ve vapurlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda, bazı gemi ve vapurlar durduruldu. Evrak kontrolü yapan deniz polisi ekipleri gemi ve vapurlarda incelemelerde bulundu.