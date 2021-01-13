İstanbul'da helikopter düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde "helikopter düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Beykoz'da bir kişinin Elmalı Barajı mevkiinde helikopter düştüğü yönündeki ihbarı üzerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin helikopteri arama çalışmaları devam ederken, öte yandan arama çalışmaları havadan da görüntülendi.