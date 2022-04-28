İstanbul'da hırsızların şoke olduğu soygun girişimi kamerada: Balkondan süpürge fırlattı

Gaziosmanpaşa'da sabaha karşı otomobille gelen maskeli 3 hırsız, demir kesme makasıyla kilidini patlattıkları bakkal dükkanını soymaya çalıştı. Olayı fark ederek balkondan şahıslara bağıran bir mahalleli, hırsızlara süpürge de fırlattı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar geldikleri otomobile binerek apar topar kaçarken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 05.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 3 hırsız, sabaha karşı otomobille sokak üzerindeki bir bakkal dükkanına geldi. Ardından hırsızlar vakit kaybetmeden dükkanın kepengini açmaya başladı. Saniyeler içerisinde kepengi açan hırsızlar ardından içeriye girmek istedi. Hırsızlardan biri de elinde sopayla sokakta nöbet tuttu. O esnada yan binada yaşayan bir mahalleli, balkona çıkarak hırsızlara bağırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar soyguna devam edeceklerdi ancak vatandaş bu kez de balkondan süpürge fırlattı. Kepengi açık bırakarak apar topar geldikleri otomobile binen hırsızlar hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlara önce bağırdı ardından da süpürge fırlattı

Görüntülerde, otomobille sokağa gelen 3 hırsız aracın bagajından sopa alıyor. Hırsızlar ardından bakkalın demir kesme makasıyla kepengini açmaya çalışıyor. Kepengin kilidini kıran hırsızlar içeriye girmek için harekete geçiyor. O esnada bağırış sesleriyle irkilen hırsızlar girmekten vazgeçiyor. Apar topar otomobile binen hırsızlara yukarıdan süpürge atılıyor. Hırsızlar otomobille hızla uzaklaşıyor.

“Yukarıdan bir vatandaş görüyor ve hırsızlara süpürge atıyor”

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Akşam saatlerinde hırsızlar geliyor, kepengi patlatıyor ve kapıyı açıyor. Bakıyorlar ki iş kalabalık, o esnada yukarıdan bir vatandaş görüyor ve hırsızlara süpürge atıyor. Ondan sonra da kaçıyor da kaçıyorlar. Polisler gelip olay yerini incelemeye almışlar” dedi.

Öte yandan olayla ilgili dükkan sahibinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.