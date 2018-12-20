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İstanbul'da hırsızların valizinde 2 buçuk kilogram uyuşturucu bulundu

Avcılar’da bir polis memurunun evinden hırsızlık yapan ve otele düzenlenen operasyonla yakalanan hırsızların kaldığı odadan yaklaşık 2 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avcılar'da bir polis memurunun evinden hırsızlık yapan ve otele düzenlenen operasyonla yakalanan hırsızların kaldığı odadan yaklaşık 2 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Avcılar'da geçtiğimiz 14 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, bir polis memurunun evine giren hırsızlar, beylik tabancası ve cüzdanını alarak kaçtı. Memurun ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, aracı dün Bahçelievler'de durdurdu. Yapılan sorgularında kimlikleri belirlenen Rehber T. ve Mazlum T. gözaltına alındı.


Eşofmana gizlenmiş madde ele geçirildi


Olayın ardından polis, şüphelilerin Fatih'te bir otelde kaldığını tespit ederek odaya baskın düzenledi. Burada da şüphelilerin odasında bulunan Metin T. ve Emrah Z. de gözaltına alındı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda, eşofman içine saklanmış 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

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