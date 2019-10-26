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İstanbul'da “Huzur Uygulaması 2019-5”

İstanbul genelinde gerçekleştirilen “Huzur Uygulaması 2019-5” kapsamında kentte kuş uçurtulmadı.

Beşiktaş'taki uygulamada üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.


İstanbul genelinde asayişi sağlamak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Huzur Uygulaması 2016-5” saat 16.00 itibarıyla başladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde Özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağlarken polis helikopteri de havadan destek verdi.



Bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı


Beşiktaş İskelesi önünde vatandaşlar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapan ekipler, bir şahısın üzerinde bir miktar ‘esrar' ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.



‘Eros' tüm araçları didik didik aradı


Beşiktaş'ta asayiş ekiplerinin vatandaşlar üzerindeki denetlemeleri sürerken narkotik köpeği ‘Eros' da, durdurulan araçları didik didik aradı, vatandaşlar özel eğitimli köpeği büyük bir dikkatle izledi.

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