İstanbul'da iki kuyumcudan 18 milyon değerinde takı çalan 4 hırsız yakalandı

Şişli Nişantaşı'nda bir kuyumcudan yaklaşık 10 milyon TL değerinde ürün çalan 4 hırsız yakalandı. Şüphelilerin Başakşehir'deki bir kuyumcudan da 8 milyon lira değerinde takı çaldıkları ortaya çıktı.

Sabah saat 04.00 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda Ihlamur Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda daha önceden kuyumcunun kepenk anahtarını kopyaladıkları öğrenilen motosikletli hırsızlar, kuyumcunun kapısını da levyeyle kırıp içeri girmişti. Kasklı hırsızlar, kısa sürede dükkanda bulunan lüks saat, gerdanlık ve yaklaşık 2 kilo altını getirdikleri çuvallara doldurarak motosikletle olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Şişli'deki dükkandan yaklaşık 10 milyon değerinde takı çalan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. S.U. (37), S.D. (35), B.C.Ö. (24) ve E.D. (38) isimli şüpheliler, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinin 23 Mart'ta Başakşehir'de O.Ş. isimli şahsa ait kuyumcudan da yaklaşık 8 milyon TL değerinde altın takı çaldıkları ortaya çıktı.

Öte yandan S.U.'nun 25, S.D.'nin 5, B.C.Ö.'nin 5, E.D.'nin ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.