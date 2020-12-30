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İstanbul'da ilginç dolandırıcılık olayı

İstanbul’da 8 kamyondan söktüğü taşıt tanıma sistemi ve plakaları kendi aracına takan şahıs, Kağıthane’deki akaryakıt istasyonlarından mazot alarak dolandırıcılık yaptı.

İstanbul'da 8 kamyondan söktüğü taşıt tanıma sistemi ve plakaları kendi aracına takan şahıs, Kağıthane'deki akaryakıt istasyonlarından mazot alarak dolandırıcılık yaptı. Mazot aldığı anları ise kameralara yansıdı.


İstanbul'da bir şahıs ilginç bir dolandırıcılık olayını gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa Yakası'nda 8 kamyondan söktüğü taşıt tanıma sistemi ve plakaları kendi aracına takan bir şahıs, Kağıthane'deki akaryakıt istasyonlarından yakıt aldı. Şahsın istasyondan mazot aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çaldığı 16 NYN 84 plakayı monte ettiği panelvanla istasyona gelen kişinin mazot aldığı görülüyor.

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