İstanbul'da "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" açıldı.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt (ATASE) Dairesi Başkanlığı'ndan alınan belge ve fotoğrafların yanı sıra, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, SAMFAD ve Melek Yıldız Ergül'ün tarafından yapılan eserlerden oluşan İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi İstanbul açıldı. 26 Mayıs'a kadar İstanbul açık olacak sergi, 30 Mayıs - 10 Haziran Samsun'da açılacak. Ayrıca sergi yurt dışında da 9 ülkede daha sergilenecek.

Yapılacak olan tüm etkinliklerin temel amacı; gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin, millette Milli Mücadele ve bağımsızlık ruhunun yaşatılması ve geleceğe aktarılması. Bu etkinlikler kapsamında hazırlanan İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi ile 1919'dan 1923'e kadar Türk devletinin Milli Mücadele tarihinin doğru, güvenilir bilgi ve belgelerle kamuoyuna anlatılması amaçlanıyor. Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığı'ndan alınan belge ve fotoğrafların yanı sıra OMÜ Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü, SAMFAD ve Melek Yıldız Ergül'ün 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen sergilerden seçilen eserler, serginin içeriğini oluşturuyor.

Sergi, 27 Mayıs - 10 Haziran 2019 tarihleri arasında Samsun'da olacak. Sergi, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Birleşik Krallık, (İngiltere) Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de açılarak oradaki insanlarında 19 Mayıs 1919 ruhunu yaşamaları sağlanacak.

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına, SAMKON Genel Bakanı Sezgin Gümüş, SAMKON Onursal Başkanı Remzi Kozal, SAYSİAD Genel Başkanı Ayşe Üstünel Dağdelen, SAMDEF Genel Başkanı Meyim Şenel ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.