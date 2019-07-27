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İstanbul'da ilk kurbanlıklar satış yerlerine yerleştirildi

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte çeşitli illerden İstanbul’a getirilen kurbanlıklar, gece boyu kent girişinde başlayan denetimlerin ardından Sultangazi’deki satış ve kesim yerine ulaştı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çeşitli illerden İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, gece boyu kent girişinde başlayan denetimlerin ardından Sultangazi'deki satış ve kesim yerine ulaştı.


Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çeşitli illerden satış için getirilen kurbanlıklar, İstanbul'daki satış ve kesim yerlerine ulaştı. Gece boyu TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Yapılan kontrollerin ardından kurbanlıklar, belediye tarafından ayrılan yerlere ulaştı. Sultangazi'deki satış ve kesim yerine gelen ilk kurbanlıkların pasaportları, kulak küpeleri, şap hastalığı bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporları veteriner hekimler ve zabıta ekiplerince incelenerek alana alındı. Alana alınan kurbanlıklar sahipleri tarafından indirilerek, kendilerine ayrılan çadırlara yerleştirildi.

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