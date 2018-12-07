İstanbul'da İmera'dan Karadeniz rüzgarı

Karadeniz müziğinin başarılı temsilcisi Grup İmera Üsküdar'da hayranlarına konser verdi. Hüzünlü şarkılarıyla kalplere dokunan, hareketli Karadeniz şarkılarıyla izleyenleri coşturan Grup İmera izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Üsküdar Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Beylerbeyi Kültür Merkezinde sahne alan grup İmera sevilen şarkılarını hayranları için söyledi. Şarkılarını dinlemek isteyen hayranları salonu saatler öncesinden tıklım tıklım doldurdu. Karadeniz'in beğenilen ezgileri işliğinde sahneye çıkan grup izleyenlerden tam not aldı. Kimi zaman hüzünlü şarkılar çalan grup kimi zaman da hareketli Karadeniz şarkılarıyla izleyenler ile beraber horon oynadı. En sevilen parçalarını ve seçtikleri sürpriz şarkıları kendilerine has, akustik olarak yorumladı. İlk albümü Ena'da sonra “Emri Olur”, “Vazgeçtim”, “Bitmeyen Sevda” gibi birçok eserle dinleyenlerin gönlünde taht kuran İmera, 3 yıl aradan sonra çıkarttığı 15 eserlik Dio albümüyle hayranlarının beğenisini kazanıyor. İmera'nın prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü de üstlendiği albümün anonim şarkılarının içinde Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, ve Samsun türküleri bulunuyor.