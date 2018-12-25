İstanbul'da Iraklı iş adamını kaçırıp fidye isteyen şüpheliler yakalandı

Suriyeli bir genç kız, Irak'ta yaşayan iş adamıyla sosyal medya üzerinden tanışarak İstanbul'a davet etti. İstanbul'a gelen Iraklı iş adamı, genç kız ve arkadaşları tarafından rehin alındı. Adamın ailesini telefonuyla arayarak namus davası planıyla ölümle tehdit eden zanlılar 100 bin dolar fidye istedi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheliler bir kafeteryada kıskıvrak yakalandı.

Olay, 20 Aralık tarihinde saat 23.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak'ta ticaretle uğraşan iş adamı Kağdan Adnan Javat Al M.(40) bir süre önce sosyal medyadan A.A.(20) adını kullanan Suriye uyruklu genç kızla tanıştı. İkili bir süre sohbet ederek tanıştıktan sonra genç kız, adamı İstanbul'a davet ederek görüşmek istedi. Bunun üzerine ülkeye gelen adam Aksaray'da bir otele yerleşerek kızı telefonla aradı. Adamın otelde kaldığını belirtmesi üzerine kız, “Gel benim evde kal” dedi. Görüşmenin ardından otelden çıkarak taksiye binen adam, Esenyurt'ta kızın tarif ettiği adrese geldi. Burada kızla buluşan adam yaya olarak 300 metre yürüdükten sonra kızın evine girdi.

Ellerini ve ayaklarını bağladılar

Ancak adam eve girer girmez 2 şahıs üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Elleri ve ayaklarını bağlayarak darp eden şüpheliler bir süre sonra adamın cep telefonundan ailesini arayarak, “Oğlunuz kızımızla ilişki yaşadı. 100 bin dolar göndermezseniz öldürürüz” diyerek fidye istedi. Bunun üzerine ailesi İstanbul'daki tanıdıklarını arayarak yardım istedi. Adamın amcasının durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Müzakere ve Kurtarma timi çalışma başlattı.

Paraları aldıkları esnada kıskıvrak yakalandılar

İlk olarak kayıtlardan adamın kaldığı otele giden polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek bindiği taksinin plakasını tespit etti. Taksiyi bulan polis, sürücüsünü de belirleyerek adamı nerede bıraktığını öğrendi. Semte giden polis fiziki takip yaptı. Süreç devam ettiği esnada aynı zamanda dolaylı müzakerelere de devam edildi. Müzakereler kapsamında polis, kaçırılan adamın ailesiyle ve fidyecilerle Zeytinburnu 58. Bulvar üzerinde bir kafeteryada buluşma ayarlardı. 30 bin dolara anlaşan tarafların buluşmasında paranın verilmesi üzerine polis operasyonu başlatarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Maher İ.(26) ve Muhammed K.(23) işlemleri yapılmak üzere şubeye götürüldü. 4 gün boyunca tutulan iş adamı ise ailesine teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.