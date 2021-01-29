İstanbul'da jandarmadan dev sahte alkol operasyonu kamerada

Operasyon anı kameralara yansırken, tırdaki 10 bin litre kaçak alkole el konuldu. Jandar4ma komutanlığında sergilenen ele geçirilen alkoller havadan görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yaptığını tespit ettikleri şüphelileri yaklaşık 2 ay boyunca takibe aldı. Şüphelilerin etil alkolleri il dışından kaçak yollarla temin ettiğini ve İstanbul'a sevk ettiklerini belirleyen jandarma operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri, etil alkollerin sevk edildiği tıra Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde operasyon düzenledi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, içerisinde yapılan aramalarda şüpheliler tarafından sahte içki yapımında kullanılan 100 cl'lik şişeler içerisinde toplam 10 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyonda H.M.G. gözaltına alındı.

Jandarma kamyonete operasyon düzenledi

Öte yandan kendilerine gelen kaçak etil alkollerin yakalandığını bilgisini alan şüphelilerin daha önce ürettiği sahte içkileri aynı gün il dışına kaçırmaya çalıştığını tespit eden jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda bu sefer bir kamyoneti takibe aldı ve operasyon düzenledi. Kamyonette yapılan aramalarda ise şüpheliler tarafından daha önce kaçak etil alkoller kullanılarak üretilmiş ve orijinal alkolerinin şişe ve marka etiketlerinin birebir kopyalayarak hazırlanmış 100 Cl'lik şişelere 1.000 adet Votka, 1.000 adet Rakı, 1.000 adet Cin olmak üzere toplam 3 Bin litre sahte içki ele geçirilirken, İ.E.isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde ele geçirilen suç unsurlarının tamamına el konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M.G. ve İ.E. isimli şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi. Ele geçirirken etil alkoller drone ile havadan da görüntülendi.