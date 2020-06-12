İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 bin litre akaryakıt ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt kaçakçılarına yönelik yeni bir şebeke tespit eden Kaçakçılık Polisi, Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde ‘10 numara yağ' diye tabir edilen kaçak akaryakıtın piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Alınan ihbar üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada, teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, Çatalca'da otoyoldaki bir kamyona operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aracın kasasında yapılan incelemede, tanklar içerisinde 19 bin litre kaçak akaryakıt tespit edildi. Polis, kaçak yakıt ile akaryakıt kaçakçılığında kullanılan kamyona da el koydu. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.