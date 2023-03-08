İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonu

İstanbul'da düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, piyasa değeri 40 milyon lirayı bulan 43 bin 231 elektronik sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, yurda kaçak yollarla getirilen kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin konulduğu belirlenen Güngören ve Fatih'te 3 depoya ve işyerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lirayı bulan 43 bin 231 elektronik sigara, 41 bin 610 adet elektronik sigara aparatı, bin civarında elektronik sigara likiti ele geçirildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.