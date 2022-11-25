İstanbul'da kaçak emtia operasyonu

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaçak cep telefonlarına yönelik yapılan kontrollerde 2 iş yerinde çok sayıda kaçak emtia ele geçirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 23 bin 608 cep telefonu şarj seti de ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu aksesuarları ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Fatih‘e bağlı Tahtakale semtinde iki ayrı depoda yüklü miktarda kaçak emtia olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu depolar polis tarafından izlemeye alındı. Takibin devamında söz konusu iki depoya 17 Kasım'da operasyon düzenlendi. Baskın yapılan depolardaki aramada yasa dışı yollardan ülkeye getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 23 bin 608 cep telefonu şarj seti, 2 bin 949 kablolu kulaklık, 9 bin 70 şarj kablosu, 13 bin 151 şarj başlığı, 190 taşınabilir güç kaynağı (power bank), 560 batarya, 15 bin 770 bluetooth kulaklık, 3 bin 375 logolu kılıf ve 3 bin 631 akıllı saat ele geçirildi. Depolarda 2 kişi yakalandı. Yakalanan 2 işyeri görevlisi hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldı.