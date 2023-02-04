İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul'da konut ve iş yerlerini, kaçak yabancı uyruklu şahıslara kiralayan ev sahiplerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli ev sahibine 241 bin 956 TL idari para cezası uygulanırken, 94 kaçak göçmen sınır dışı işlemlerinin uygulanması için İl Göç İdaresi Kurumu'na teslim edildi. Öte yandan operasyon yapılan evlerde daha fazla kaçak göçmenin sığması için koğuş şeklinde ranza sistemi kurulduğu görüldü.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından İstanbul genelinde konut ve iş yerlerini, kaçak yabancı uyruklu şahıslara kiralayan veya bu şahısları ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik Ocak ayı boyunca çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında Esenyurt ve Sultangazi'de kaçak göçmenlerin barındırıldığı 11 farklı şok evi adresi tespit edildi. Daha fazla insanı barındırmak amacıyla koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu evlere düzenlenen operasyonlarda, bu evlerde barındırılan farklı uyruklarda 94 kaçak göçmen ile göçmenleri barındıran ve haksız kazanç sağlayan 10 şüpheli ev sahibi yakalandı.

Yakalanan yabancı şahıslar sınır dışı işlemlerinin uygulanması için İl Göç İdaresi Kurumu'na teslim edilirken şüpheli ev sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 2 bin 574 TL olmak üzere toplamda 241 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.