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İstanbul'da kaçak içki operasyonu: Bin 137 litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul Fatih’te piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 137 litre etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Fatih'te piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 137 litre etil alkol ele geçirildi.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satıcılarına yönelik olarak 2 Haziran tarihinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, ilçeye bağlı Sümbül Efendi Mahallesi, Hacı Hamza Mektebi Sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı ihbarını alan emniyet ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla söz konusu adrese baskın düzenledi.


İş yerinde yapılan aramada, bidonlara ve pet şişelere doldurulmuş halde toplam 137 litre etil alkol Ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen Süleyman E. (53) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Güvenlik yetkilileri, kaçak alkol ticareti ile ilgili kişi ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğini duyurdu.

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