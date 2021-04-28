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İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu: 2 gözaltı

Başakşehir ve Küçükçekmece’de sahte parfüm imalatı yapılan 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başakşehir ve Küçükçekmece'de sahte parfüm imalatı yapılan 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce sahte parfüme el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir'de sahte parfüm üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçelerde çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şahsa ait 8 ayrı adreste sahte parfüm üretildiğini tespit etti. Polis ekipleri fiziki takip ardından eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Baskınlarda binlerce şişe sahte parfüm, binlerce parfüm ambalajı, parfüm üretiminde kullanılan yüzlerce litre etil alkol ve kimyasal malzemeler ele geçirdi. Yapılan baskında depoda sahte parfüm üretimini gerçekleştirildiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından ele geçirilen kaçak malzemeler emniyetin deposuna kaldırılırken, gözaltına alınan 2 şahsın sorgusu sürüyor.

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