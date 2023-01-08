İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 10 milyon TL'lik ürün ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen çeşitli ürünlerin piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden zanlılara yönelik çalışma başlattı. Bağcılar, Fatih, Beykoz, Pendik ve Kartal ilçelerinde 7 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 25 bin 163 adet çeşitli cinsel içerikli gıda ürünü, 676 adet kol saati, bin 38 adet çeşitli markalarda akıllı kol saati, 695 adet tıbbi ilaç, 23 bin 880 adet elektronik ürün, bin 250 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.