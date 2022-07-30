İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

İstanbul'da polis ekiplerince 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri 25 milyon TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan Türkiye'ye getirilen emtia ürünlerinin, işyerleri tarafından piyasaya arz ve satışının gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis ekipleri gerekli takiplerin ardından Bağcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenler, Fatih ve Kartal ilçelerindeki 6 işyeri ve 9 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

25 milyon TL değerinde binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Operasyonda; 15 bin 640 adet çeşitli markalarda kol saati, 6 bin 276 adet çeşitli markalarda güneş gözlüğü, 149 adet çeşitli markalarda akıllı cep telefonu, 2 bin 419 adet çeşitli markalarda bluetooth kulaklık, 3 bin 95 çeşitli markalarda kablolu kulaklık, 5 bin 70 adet çeşitli markalarda şarj başlığı, şarj seti, şarj kablosu, 2 bin 300 adet çeşitli markalarda batarya, 4 bin 320 adet elektronik sigara, 14 bin 65 adet elektronik sigara likidi, 4 bin 884 adet elektronik sigara aparatı ve 380 adet daralı ağırlığı 88.03 gram olan değerli taş başta olmak üzere farklı kalemlerde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu belirlendi.

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında ise 5607 Sayılı Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.