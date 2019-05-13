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İstanbul'da kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Eyüpsultan’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetten 3’ü kadın 32 kaçak göçmen çıktı.

Eyüpsultan'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetten 3'ü kadın 32 kaçak göçmen çıktı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan sahil yolunda durumundan şüphelendikleri kapalı kasa kamyoneti durdurmak istedi. Plakası anons edilen araç sürücüsü bir anda panikleyerek kaçmaya başladı. Trafiği tehlikeye sokarak ilerleyen araç, Eyüpsultan Devlet Hastanesi karşısında durduruldu. Sürücü B.S'yi gözaltına alan polis ekipleri kamyonetin arka bölümünde 3'ü kadın 29'u erkek 32 yabancı göçmenle karşılaştı.


Emniyete götürülen kaçak göçmenlerin beyanında İzmir'e götürülmek üzere Eyüpsultan sahilinde araca bindiklerini söyledikleri öğrenildi.

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