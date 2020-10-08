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İstanbul'da kapalı otoparklar doldu

İstanbul için yapılan dolu ve sağanak yağış uyarısının ardından vatandaşlar, araçlarını korumak için kapalı otoparklara akın etti.

Çoğu otoparkın dolu olduğu görülürken bazı vatandaşların ise araçları kartonla korudu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dolu ve sağanak yağış uyarısının ardından vatandaşlar otoparklara akın etti. Vatandaşlar, akşamdan araçlarıyla otoparklara akın etti, İstanbul'da kapalı otoparklar doldu. Bazı vatandaşlar ise sokakta park halinde olan araçlarının üzerine karton koyarak koruduğu görüldü.

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