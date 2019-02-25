İstanbul'da kar altında “drift” yapan magandalara rekor ceza

Ataşehir ve Ümraniye'de kar yağışı altında otomobille “drift” yapan 2 kişi, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetleri olmayan magandalara toplam 18 bin 435 lira ceza kesilirken, araçları ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul, önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrası beyaza bürünmüştü. Kar nedeniyle yolların boş olmasını fırsat bilen magandalar ise soluğu cadde, sokak ve kavşaklarda aldı. Ataşehir'de bir kişi, otomobiliyle caddede dakikalarca “drift” yaptı. O anları hem araç içerisinde hem de dışarıdan kaydettiren maganda, kendi canını tehlikeye attığı yetmiyormuş gibi diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde ise yine bir kişi ve arkadaşları kar yağışı altında kavşakta drift yaptı. Caddede de aynı hareketleri yapan maganda, kayarak kaza yaptı. Kaza sonrası arkadaşlarıyla aracın üzerine çıkan maganda, bir de üstünde poz verdi. Magandalar tüm bu anları bir de sosyal medyadan yayınladı.

Magandalara 18 bin 435 lira rekor para cezası kesildi

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından sivil trafik polisi, 05 FH 256 plakalı otomobilin sürücüsü Y.M.'yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen şahsa “sürücü belgesi olmadan araç kullanmak” maddesinden 4 bin 36 lira, “drift yapmak” maddesinden 5 bin 10 lira, “muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak” maddesinden 235 lira, “zorunlu malı sorumluluk sigortası yaptırmamak” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda 9 bin 389 lira idari para cezası kesildi. Şubedeki işlemleri tamamlanan Y.M., adli işlemleri yapılmak üzere Ümraniye Çakmak Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi. Ayrıca şahsın kullandığı araçta emniyet otoparkına çekilerek, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Hem ehliyetsizler hem de “drift” yaptılar

Ataşehir'de yanlama diye de tabir edilen drift yapan 34 NP 6573 plakalı otomobili kullanan M.E.B. de yine sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Şubeye götürülen şahsa "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak/aday sürücü iken ceza puanından iptal” maddesinden 4 bin 36 lira, “drift yapmak” maddesinden ise 5 bin 10 lira olmak üzere toplamda 9 bin 46 lira para cezası kesildi. M.E.B., işlemlerinin ardından Yeni Çamlıca Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

İki şahsa toplamda 18 bin 435 lira gibi rekor bir idari para cezası kesildi.