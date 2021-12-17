İstanbul'da kar beklentisi kışlık araç bakımlarında yoğunluk oluşturdu

Oto sanayicilerin yoğun mesaisi sürerken, ustalar sürücülerin antifriz ve lastik bakımının yapılması gerektiği konusunda uyardı.

Kış mevsimine girilmesiyle kışlık araç bakımının önemi arttı. Soğuk hava şartlarından dolayı araç bakımlarında talep artarken, ustalar önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışının yoğunluğu arttırdığını belirtiyor. Ustalar, antifriz ve lastik bakımının yapılması gerektiğini vurgularken, rutin bir kışlık araç bakımının maliyetinin de ortalama 800 lira ile bin lira arasında olduğunu belirtiyor.

"Normal seviyelerden daha fazla bir yoğunluğumuz bulunuyor"

Oto tamir ustası Sezai Çatalbaş, kışın gelmesiyle araç bakımlarında yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, "Normal seviyelerden daha fazla bir yoğunluğumuz bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Bundan dolayı antifrizler için gelen sürücüler de oluyor. Şu anda da yoğunluğumuz sürüyor, kış lastikleri için de gelenler var" ifadelerini kullandı.

"Buraya gelen araçlarda kışlık lastik yoksa sürücüye uyarıda bulunuyoruz"

Kışlık araç bakımı yapmak isteyen sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlardan bahseden Çatalbaş, "Sürücüler araçlarının antifrizlerine dikkat etmesi gerekiyor. Kışlık lastiklere de dikkat edilmesi gerekiyor. Buraya gelen araçlara genel rutin bakımlarını yaptırıyoruz. Fren balata kontrolleri, çeşitli filtreler ve antifrizlerin değişimini sağlıyoruz. Antifriz dört mevsim kullanıldığı zaman daha faydalı oluyor. Buraya gelen araçlarda kışlık lastik yoksa sürücüye uyarıda bulunuyoruz. Kış lastiğinin hava basınç seviyelerinin ve lastiklerin diş aralığına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

"Kışlık bakımı ortalama 800 lira ile bin lira arasında bir masrafla yapılabiliyor"

Kışlık bakımı yapmayan bir aracın ilerleyen dönemlerde daha fazla masraf çıkarabileceğini belirten Çatalbaş, "Sadece aracına antifriz koymak isteyen biri 250 liralık bir masrafı olacaktır. Bir kışlık bakımı ortalama 800 lira ile bin lira arasında bir masrafla yapılabiliyor. Araç sahipleri kaliteli olan malzemelerle araç bakımlarını yaptırmaları gerekir. Sürücüler masraftan kaçmayarak kışlık bakımlarını zamanında yapmaları gerekiyor" diye konuştu.