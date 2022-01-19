İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da kar etkili olmaya başladı

İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyordu. İstanbul'un bir çok bölgesinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Önce Anadolu yakasında başlayan kar yağışı 01.00 itibariyle Avrupa yakasında da etkili olmaya başladı. İstanbul için beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yağan kar yağışı yer yer bastırırken aralıklarla devam etti. Yağan kar yağışı sonrası birçok ilçede yollar beyaza büründü.

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