İstanbul'da kar etkisini artırdı, Çamlıca Tepesi'nde kar kalınlığı 20 santime ulaştı

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluşurken, tepede kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve bugün itibariyle artarak devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden etkili olmaya devam ediyor. Yağışlarla birlikte Üsküdar Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Meydana gelen kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı.

Öte yandan, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı ile birlikte yoğun sis görülürken, rüzgar hızı ise 100 kilometreye kadar ulaştı.