İstanbul'da kar fırtınasından geriye eşsiz manzaralar kaldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtınadan 4 gün sonra sembol yapılarından olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin karlarla kaplı manzarasının havadan çekilen görüntüleri kendine hayran bıraktı. Karlı İstanbul Boğazı manzarası ise ortaya eşsiz kareler çıkarttı.

İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelen yoğun kar yağışı ve fırtına sonrasındaki 4. günde şehrin üzerindeki beyaz örtü havadan görüntülendi. Yoğun yağış sebebi ile kapanan deniz, kara ve havayolu trafiği kademeli olarak açıldı. Tarihi yarımadanın en gözde mekanlarından olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii kubbeleri ve çevresinde bulunan karlı İstanbul Boğazı manzarası ile bütünleşerek ortaya eşsiz kareler çıkarttı. Yerli ve yabancı turistler ise İstanbul'un bu masalsı manzarasını görüntülemeyi ihmal etmedi. Ayasofya Camii'nden Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi'ne kadar karın tüm şehri halen örtmeye devam ettiği havadan çekilen görüntülere de yansıdı.

Dondurucu soğuklarda aç kalan martılar vatandaşın elindeki simidi yedi

Öte yandan, İstanbul'da kar yağışıyla birlikte günlerdir devam eden dondurucu havalar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken martılar simitleri vatandaşların elinden alarak besleniyor. Bir vatandaşın soğukta kalan martıları elleriyle beslediği o anlar fotoğraf karesine yansırken bazı vatandaşlar da bu anı şaşkınlıkla izledi.