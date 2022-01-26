İstanbul'da kar kazaları kamerada

İstanbul'u etkisi altına alan kar kazaları da beraberinde getirdi. Kağıthane'de buzlu yolda kontrolden çıkan araçlar, kayarak diğer araçlara çarptı. Kaza anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı, kazalara neden oldu. Özellikle karın yığıldığı ara sokaklarda meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. Kağıthane Talatapaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde yola çıkan sürücü, karlı yolda aracının hamiyetini kaybedince kaza da kaçınılmaz oldu. Buzlu yolun etkisiyle yokuş aşağı kayan araç, park halindeki otomobile çarptı. Bu sırada yol kenarında bekleyenler büyük bir panik yaşandı.

İkinci kaza ise Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşları yolda olduğu sırada aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, duramayınca park halindeki otomobillere çarptı. Kazalarda kimsenin burnu kazamazken, vatandaşlar korku yaşadı.