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İstanbul'da kar küreme araçları yollara çıktı

Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı dün akşam etkisini gösterirken yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme araçları yollara çıktı.


Meteoroloji tarafından İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde "kar yağabilir" uyarısı yapılmıştı. Dün gündüz Silivri bölgesinde kar yağışının etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde ise İstanbul Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı vardı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü E-5 karayolu ve çevresinde belediyeye ait kar küreme araçları yollara çıktı. Olası bir kar yağışı sırasında yolların kapanmaması için solüsyon ve tuzlama özelliği de bulunan kar küreme araçlarının yol kenarlarında hazır bekletildiği görüldü.

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