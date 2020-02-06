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İstanbul'da kar küreme araçları yollara çıktı

Yetkililerden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde kar alarmı başladı.

Belediyeye ait kar küreme ve tuzlama araçları yollara çıktı. Rüzgarın etkisi ile uçamayan martılarda açık alanda beklemeye başladı.


Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıların ardından soğuk hava gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yer yer çisenti şeklinde yağmur görüldü. Kentin en yüksek kesimleri arasında yer alan Beylikdüzü çevresinde belediyeye ait kar küreme ve tuzlama araçları yollara çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede martıların otopark alanında rüzgarın durmasını bekledikleri görüldü.

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