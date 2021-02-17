İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da kar sonrası büyüleyici manzara

İstanbul’da Pazar gününden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul'da Pazar gününden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Üsküdar'da da şehrin tarihi dokusunu süsleyen beyaz örtü, büyüleyici manzaralar oluşturdu.



İstanbul'da Pazar gününden itibaren devam eden kar yağışı haftanın üçüncü sabah saatlerinde etkisini artırdı. Üsküdar'da, Çamlıca tepesi çevresinde de yer yer fırtına şeklinde görülen yağışla birlikte şehir beyaza büründü. Üsküdar'da tarihi doku da beyaz örtüyle süslendi. Karlar altında kalan Çamlıca Cami, Çamlıca Tepesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü doyumsuz manzaralar oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.