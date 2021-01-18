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İstanbul'da kar trafiği, yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Megakent güne karla uyanırken, kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 80'i gördü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu sonrası İstanbul'da kar yağışı bugün de devam etti. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 80'i gördü.

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