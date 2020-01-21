'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da kar yağdı, Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı tekrar etkili oldu.

İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı tekrar etkili oldu. Kar yağışıyla beraber Kartal'daki Aydos Ormanları da beyaza büründü.


İstanbul'da Meteoroloji görevlileri tarafından Pazartesi gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunulmuştu. Gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde yağmurla beraber kar yağışı etkili oldu. Kartal'daki Aydos Ormanlarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Aydos Ormanında ağaç dalları ve yapraklar kar nedeniyle beyaza büründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.