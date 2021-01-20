İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da kar yağışı barajları beslemeye devam ediyor

Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışlarıyla rahat bir nefes aldı.

Alibeyköy Barajı çevresinde bulunan beyaz örtü havadan drone kamerası ile görüntülendi. Barajların doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 31 seviyesine yaklaştı. Su seviyesinin karların erimesiyle daha da artması tahmin ediliyor.


Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent'te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ'nin verilerine de yansıdı. Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30.77 seviyesini gördü.


Alibeyköy Barajında doluluk yüzde 42.09 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş karların erimesiyle devam etmesi bekleniyor. Alibeyköy Barajının su seviyesini son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde barajın etrafında bulunan kar örtüsünün daha kalkmadığı görüldü.

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