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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul Beylikdüzü’nde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

İstanbul Beylikdüzü'nde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmazken kar etkisini arttırarak devam ediyor. Vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı.


İstanbul'da mevsimin ilk karı Beylikdüzü'ne düştü. Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Lapa lapa yağan kar etkisini giderek sürdürüyor. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor.

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