İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

İstanbul’da akşam saatlerinde Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası’nın bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı.

İstanbul'da akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Kartal Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini daha çok artırdı.



Yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. D-100 karayolunun bazı bölgelerinin karla kaplandığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama araçları ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Meteoroloji uyardı


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına 90 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.