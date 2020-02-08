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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri'de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.


Kar yağışı gece yarısından sonra Taksim Meydanı'nda da etkili oldu. Turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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