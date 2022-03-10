İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. E-5 karyolu Güzelyurt mevkii Metrobüs üst geçitte beyaz örtü ile kaplandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.