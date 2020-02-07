İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek noktalarıyla birlikte Büyükçekmece TÜYAP mevkiinde zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor.