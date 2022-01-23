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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle motokuryelik yapılmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterın kullanılmayacağını duyurdu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterın kullanılmayacağını duyurdu.

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