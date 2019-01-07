İstanbul'da kar yağışı vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı

İstanbul'da beklenen kar vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı. Yenibosna'da vatandaşlar bir anda yağmaya başlayan karda yürümekte zorlandı.

İstanbul'da beklenen kar vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı. Yenibosna'da vatandaşlar bir anda yağmaya başlayan kar karşısında hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar otobüse binmek için beklediği duraklarda kara yakalanırken, bazı vatandaşlar da bankamatik kuyruklarında sıra beklerken yakalandı. Özellikle gençler yağan kardan oldukça memnun kaldı.

Hep birlikte karın gelmesini beklediklerini ifade eden Yaşar Durmaz, “Kar yağsın. En azından pislikler gider. İstanbul temiz olur. Daha iyi olur. İnşallah çok kaza olmaz. Hep birlikte karın gelmesini bekliyoruz“ dedi.

Tek isteğinin okulların tatil olması olduğunu söyleyen Berk Efe Bozkurt ise, "Tek istediğim bir şey var. İnşallah yarına kadar kar tutar da okullar tatil olur. Her öğrenci gibi ben de karın yağmasını istiyorum. Kar metrobüse çok işlemiyor. O yüzden şanslıyız. Arabası olanlar düşünsün“ şeklinde konuştu.