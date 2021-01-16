İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da karın tadını çocuklar çıkardı

İstanbul’da etkili olan kar yağışının tadını, kısıtlamaya rağmen sokakta olan çocuklar çıkardı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının tadını, kısıtlamaya rağmen sokakta olan çocuklar çıkardı.



İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde akşam saatlerinde ise iç kesimlerde etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte mega kent beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kısıtlama olmasına rağmen kar topu oynamak için sokağa ve parklara çıkan çocuklar, oyunlar oynayarak karın tadını çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.