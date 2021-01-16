İstanbul'da karın tadını çocuklar çıkardı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının tadını, kısıtlamaya rağmen sokakta olan çocuklar çıkardı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde akşam saatlerinde ise iç kesimlerde etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte mega kent beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kısıtlama olmasına rağmen kar topu oynamak için sokağa ve parklara çıkan çocuklar, oyunlar oynayarak karın tadını çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.